Божович уважает мнение Карпина по поводу участия в турнире ЦАФА

Тренер Миодраг Божович поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее объяснил, почему национальная команда отказалась от участия в турнире ЦАФА.

«Уважаю мнение Валерия Карпина по поводу участия в турнире ЦАФА. Он — главный тренер сборной и его нужно уважать. Карпин знает больше всех нас о том, что происходит внутри сборной. Считаю, нужно быть солидарным с ним во всех вопросах сборной», — приводит слова Божовича Sport24.

Ранее Карпин заявил, что отказ сборной России от турнира ЦАФА вызван сроками проведения, а также высокой температурой в Бишкеке и Ташкенте.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.