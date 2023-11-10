Ари: «Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов»

Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отметил, что готов играть за сборную России.

«Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России. Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия. Если вы меня позовете, буду очень благодарен — зовите меня!» — цитирует «РБ Спорт» Ари.

37-летний бразилец имеет российское гражданство. В 2018 году он впервые сыграл за сборную России, приняв участие в товарищеском матче против сборной Германии.

20 ноября сборная России в Волгограде проведет товарищеский матч против Кубы.