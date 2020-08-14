«Крылья Советов» объявили об уходе Бурлака

Защитник Тарас Бурлак покидает «Крылья Советов», сообщает официальный сайт клуба. Футболист защищал цвета «Крыльев» с начала 2015 по лето 2016 года на правах аренды, а в 2018 году вернулся из «Рубина», подписав уже полноценный контракт.

В прошедшем сезоне Бурлак провел 8 матчей и забил 2 мяча в РПЛ, а в нынешнем 30-летний защитник отыграл 90 минут в ФНЛ с «Балтикой» (0:0).

— Я хочу сказать спасибо каждому из болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне каждый день, — сказал Бурлак клубной пресс-службе. — Большое спасибо тренерскому штабу, персоналу клуба и всем игрокам, с которыми мне довелось играть за «Крылья». Этот город и клуб стали для меня родными. Я провел в Самаре большую часть своей карьеры. В этом городе я женился и здесь родилась моя дочь. Тут много моих друзей и знакомых. В Самаре я оставляю частичку своего сердца. Желаю «Крыльям» скорейшего возвращения в премьер-лигу. Спасибо за все, Самара! Еще увидимся!