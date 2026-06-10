«Пари НН» продлил контракт со спортивным директором Евменовым

Спортивный директор «Пари НН» Антон Евменов подписал с клубом новый контракт, сообщила пресс-служба новгородцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка и занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в PARI Первую лигу.

10 июня клуб сообщил, что главным тренером новгородской команды останется Вадим Гаранин.

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