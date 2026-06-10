«Рубин» отправил Васильева в аренду в «Нефтехимик»

Полузащитник «Рубина» Никита Васильев присоединился к «Нефтехимику» на правах аренды, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Хавбек будет выступать за команду из Нижнекамска до лета 2027 года.

В сезоне-2025/26 Васильев принял участие в трех матчах основной команды казанцев. Также он провел шесть игр за «Рубин-2» и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 200 тысяч евро.

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