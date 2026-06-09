Гоцук присоединился к тульскому «Арсеналу»

Защитник Кирилл Гоцук стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба.

В мае 33-летний футболист покинул «Торпедо», за который выступал с января 2026 года. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Также Гоцук играл за липецкий «Металлург», «Шинник», «Крылья Советов», курский «Авангард», «Пари НН» и турецкий «Серик». Вместе с «Авангардом» он доходил до финала Кубка России.

По итогам сезона-2025/26 «Арсенал» с 39 очками занял 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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