«Черноморец» не выступит в дивизионе «А» Второй лиги в сезоне-2026/27

Новороссийский «Черноморец» объявил, что не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне-2026/27, так как не прошел лицензирование по финансовым критериям.

«Переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии», — говорится в сообщении.

Планируется, что молодежная команда «Черноморца» продолжит участие в Молодежной футбольной лиге. Также на ее базе сформируют коллектив, который заявится в дивизион «Б» Второй лиги в марте 2027 года.

В клубе отметили, что полностью выполнят все обязательства перед игроками, сотрудниками и партнерами по итогам сезона-2025/26, в котором он занял 16-е место в таблице Первой лиги и покинул турнир.

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