Бояринцев назначен главным тренером «Шинника»

Российский тренер Денис Бояринцев возглавил «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

48-летний специалист подписал контракт с «Шинником» по схеме «1+1».



В качестве футболиста Бояринцев выступал за «Рубин», «Спартак», «Шинник», «Сатурн», «Жемчужину», «Томь» и «Торпедо». В качестве тренера он работал с «Текстильщиком», «Родиной», «Новосибирском», «Соколом» и «Ротором». Вместе со своими командами Бояринцев неоднократно становился победителем в группах второго дивизиона, признаваясь при этом лучшим тренером турнира.

По итогам сезона-2025/26 «Шинник» с 48 очками занял восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

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