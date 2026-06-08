Бывший защитник «Шинника» Загре умер в возрасте 27 лет

Умер бывший защитник «Шинника» Бен Загре. Игроку из Буркина-Фасо было 27 лет.

«Пришла ужасная весть. После тяжелой болезни ушел из жизни Бен Загре, своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков. Наши соболезнования родным и близким... Помним...» — говорится в заявлении пресс-службы ярославского клуба.

В апреле защитник перенес операцию по ампутации ноги. В июне 2025 года у футболиста диагностировали рак.

Загре выступал за «Шинник» с февраля 2024 до лета 2025 года. На его счету 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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