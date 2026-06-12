Вратарь Дюпин и нападающий Камано покинули «Сочи»

«Сочи» объявил об уходе вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них истекают контракты.

38-летний Дюпин играл за «Сочи» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 12 матчах он пропустил 24 гола, в одной встрече сыграл на ноль.

30-летний гвинеец Камано выступал за «Сочи» с сентября 2025 года. В 17 играх забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Сочи» в сезоне-2025/26 финишировал на 16-м месте в таблице РПЛ и покинул высший дивизион.

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