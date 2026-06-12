Вратарь Дюпин и нападающий Камано покинули «Сочи»
«Сочи» объявил об уходе вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них истекают контракты.
38-летний Дюпин играл за «Сочи» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 12 матчах он пропустил 24 гола, в одной встрече сыграл на ноль.
30-летний гвинеец Камано выступал за «Сочи» с сентября 2025 года. В 17 играх забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Сочи» в сезоне-2025/26 финишировал на 16-м месте в таблице РПЛ и покинул высший дивизион.
Источник: ФК «Сочи»
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|
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|6
|2
|0
|14-7
|20
|
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|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
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|8
|2
|4
|2
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|10
|
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|8
|2
|2
|4
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|8
|
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|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|3
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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