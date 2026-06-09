Экс-игрок Медиалиги Скоропупов подписал контракт с «Уралом»

«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Ильей Скоропуповым.

С февраля 2016 года 23-летний футболист выступал за «Урал-2». Он провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого Скоропупов несколько лет играл в Медиалиге.

«Желаем ярко проявить себя за основу и как можно больше голов за «Урал», — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбуржцев.

В прошедшем сезоне «Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).

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