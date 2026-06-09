Экс-игрок Медиалиги Скоропупов подписал контракт с «Уралом»
«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Ильей Скоропуповым.
С февраля 2016 года 23-летний футболист выступал за «Урал-2». Он провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого Скоропупов несколько лет играл в Медиалиге.
«Желаем ярко проявить себя за основу и как можно больше голов за «Урал», — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбуржцев.
В прошедшем сезоне «Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).
Источник: ФК «Урал»
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|4
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|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
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|34
|15
|11
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|47-26
|56
|
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|34
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|13
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|49
|
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|49
|
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|49
|
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|15
|8
|34-28
|48
|
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|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
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|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
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|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
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33 тур
34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
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Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
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Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
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Спартак Кс
|30
|1
|11
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