Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

«Торпедо» объявило об уходе Уткина из клуба

Евгений Козинов
Корреспондент

Московское «Торпедо» на официальной странице в Telegram объявило, что полузащитник Даниил Уткин покидает клуб. 26-летний россиянин в этом сезоне играл за команду на правах аренды из «Ростова».

«Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Уткин перешел из «Ростова» в «Торпедо» на правах аренды в феврале этого года. В 13 матчах Первой лиги он забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Ранее игрок также выступал за «Краснодар», «Ахмат» и «Балтику». В 2022 году он дебютировал в сборной России. На его счету 2 матча за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Валиева рыдала, Трусова сияла после квада, Дикиджи рассказал о бильярде с Гуменником. Что произошло на контрольных прокатах
В Курчатовском институте создают человекоподобный компьютер
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Посол РФ Прицепов заявил о планах обсудить с Барбадосом возможность прямого авиасообщения
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Захарова сообщила об угрозах провокаций и актов насилия в ходе голосования за рубежом
Популярное видео
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рейна из «Родины» стал лучшим игроком сезона в Первой лиге

Юрана назначили новым главным тренером «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Спартак Кс 11 7 3 1 15-8 24
3
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
4
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
5
 Урал 11 6 4 1 18-5 22
6
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 11 4 5 2 16-13 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
13
 Волга 11 3 2 6 14-17 11
14
 Челябинск 11 3 2 6 12-18 11
15
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
26.09 12:00 Челябинск – Енисей - : -
26.09 14:30 Спартак Кс – Урал - : -
26.09 16:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 12:30 Уфа – Торпедо - : -
27.09 17:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 10
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости