Ротенберг: «Осинькин продолжит работу в «Сочи». У нас много молодых ребят, будут пробиваться в РПЛ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Игоря Осинькина.

«Как можно оценить результат, который для нас считается провальным? Никакой оценки быть не может. Но тренер со своей командой остаются в «Сочи», Игорь Осинькин продолжит работу. У нас много молодых ребят, они будут пробиваться обратно в РПЛ. Продолжаем работу по развитию молодых игроков. Тем более у нас большая академия, где наши детишки делают все, чтобы стать профессионалами. В академии занимаются 700 детей: 400 мальчиков и 300 девочек. Нам важна первая команда — дети должны видеть, куда они могут попасть. Нужен ориентир, к которому необходимо стремиться. Стараемся не терять наших воспитанников», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

По итогам сезона-2025/26 РПЛ «Сочи» занял 16-е место в таблице. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге.

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