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Ротенберг: «Осинькин продолжит работу в «Сочи». У нас много молодых ребят, будут пробиваться в РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Игоря Осинькина.

«Как можно оценить результат, который для нас считается провальным? Никакой оценки быть не может. Но тренер со своей командой остаются в «Сочи», Игорь Осинькин продолжит работу. У нас много молодых ребят, они будут пробиваться обратно в РПЛ. Продолжаем работу по развитию молодых игроков. Тем более у нас большая академия, где наши детишки делают все, чтобы стать профессионалами. В академии занимаются 700 детей: 400 мальчиков и 300 девочек. Нам важна первая команда — дети должны видеть, куда они могут попасть. Нужен ориентир, к которому необходимо стремиться. Стараемся не терять наших воспитанников», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

По итогам сезона-2025/26 РПЛ «Сочи» занял 16-е место в таблице. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге.

Борис Ротенберг-старший и&nbsp;Игорь Осинькин.«Осинькин объединил ребят и создал команду — он поможет вернуться в РПЛ». Интервью президента «Сочи»

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РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Игорь Осинькин
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Ротенберг объяснил, почему Осинькин продолжит работу в «Сочи»: «Будет помогать с возвращением в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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