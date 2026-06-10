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Сегодня, 14:42

«Пари НН» продлил контракт с главным тренером Гараниным

Сергей Филин

«Пари НН» продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным, сообщила пресс-служба клуба.

Новый контракт новгородцев с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Вместе с Гараниным в клубе остается его тренерский штаб, который пополнили Алексей Гусев, Дмитрий Комбаров, Илья Гердт, Андрей Пустовит, Евгений Костенко, Игорь Стебенев и Иван Бурмистров.

Тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич ушли из «Пари НН» после окончания срока действующих контрактов.

Гаранин был назначен главным тренером команды из Нижнего Новгорода 29 апреля. Предыдущим местом работы специалиста был клуб Lit Energy из Медиалиги.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка и занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в PARI Первую лигу.

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Источник: ФК «Пари НН»
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Футбол
Первая лига
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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33 тур
34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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