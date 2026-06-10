«Пари НН» продлил контракт с главным тренером Гараниным

«Пари НН» продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным, сообщила пресс-служба клуба.

Новый контракт новгородцев с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Вместе с Гараниным в клубе остается его тренерский штаб, который пополнили Алексей Гусев, Дмитрий Комбаров, Илья Гердт, Андрей Пустовит, Евгений Костенко, Игорь Стебенев и Иван Бурмистров.

Тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич ушли из «Пари НН» после окончания срока действующих контрактов.

Гаранин был назначен главным тренером команды из Нижнего Новгорода 29 апреля. Предыдущим местом работы специалиста был клуб Lit Energy из Медиалиги.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка и занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в PARI Первую лигу.

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