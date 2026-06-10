Ари: «Не знаю, почему мы с Кононовым не продолжили работу в «Торпедо». Мне жаль»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал «СЭ» уход из клуба.



«Я не знаю, почему мы с Кононовым не продолжили работу в «Торпедо». Мне жаль. Но в следующем сезоне я буду болеть за «Торпедо». У них очень хороший проект. Надеюсь, они скоро вернутся в РПЛ. Что касается нашей работы, мы вернулись, когда команда шла на последнем месте», — сказал Ари «СЭ».



«Торпедо» в сезоне-2025/26 финишировало на девятом месте в таблице Первой лиги. У команды 46 очков после 34 игр.