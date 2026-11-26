Нападающий «Динамо» Тюкавин — о состоянии здоровья: «Было очень тревожно, труханул»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы московской команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (2:1) поделился мнением о следущем сопернике бело-голубых в розыгрыше кубка.

В 1/8 финала Пути РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом».

— Следующий соперник в Кубке — «Зенит?» Отлично. Дальше возможны «Спартак» или ЦСКА? Еще лучше. Тем интереснее. Здоровье? Вроде все обошлось. Под конец первого тайма в прошлом матче с «Краснодаром» был сильный сгиб моего оперированного колена. Сделали обследование на следующий день. Ничего такого не нашли. Было очень тревожно. Конечно, труханул.

— Насколько ваше психологическое состояние изменилось в плане уверенности по сравнению с началом сезона?

— А что было с ним тогда?

— Казалось иным.

— Казалось. Конечно, чувствуешь себя увереннее. Приятно смотреть на таблицу и видеть свою команду на первом месте. Это придает уверенности. К тебе приезжают клубы — а ты в роли лидера.

— Вы видели поле в Самаре?

— Видел. Я опасаюсь (смеется). Честно, не понимаю, почему поле в таком состоянии. Придется ехать и побеждать.

— По ощущениям оно хуже казанского?

— Как будто бы да.

— Не стоит ли поберечься?

— Мне надо голы забивать.