Фомин побил 43-летний рекорд по числу сыгранных матчей за в «Динамо» кубке

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин стал рекордсменом бело-голубых по числу матчей в кубке, сообщает пресс-служба московского клуба.

Игра 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (2:1) 26 ноября стала для 29-летнего капитана «Динамо» 49-й в розыгрышах национального кубка. Суммарно во всех этих матчах Фомин забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.



Фомин превзошел достижение Александра Маховикова, в активе которого было 48 встреч. Предыдущий рекорд держался 43 года. Маховиков выступал за «Динамо» с 1971 по 1984 год.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.