FONBET Кубок России, 24-26 ноября: «Акрон» — ЦСКА, «Зенит» — «Крылья Советов». Все матчи

Матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 24 ноября в Кубке пройдут две игры: «Акрон» — ЦСКА и «Зенит» — «Крылья Советов».

В среду, 25 ноября состоятся матчи «Ахмат» — «Краснодар», «Динамо» Махачкала — «Балтика», «Локомотив» — «Ростов» и «Рубин» — «Родина».

В четверг, 26 ноября будут проведены встречи «Оренбург» — «Спартак» и «Динамо» — «Факел»

24 ноября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

24 ноября, 17:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

24 ноября, 19:30. ()

25 ноября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

25 ноября, 18:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

25 ноября, 18:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

25 ноября, 20:30. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

25 ноября, 20:30. ()

26 ноября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 ноября, 17:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

26 ноября, 19:30. ()

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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