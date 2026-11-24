FONBET Кубок России, 24-26 ноября: «Акрон» — ЦСКА, «Зенит» — «Крылья Советов». Все матчи
Матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Во вторник, 24 ноября в Кубке пройдут две игры: «Акрон» — ЦСКА и «Зенит» — «Крылья Советов».
В среду, 25 ноября состоятся матчи «Ахмат» — «Краснодар», «Динамо» Махачкала — «Балтика», «Локомотив» — «Ростов» и «Рубин» — «Родина».
В четверг, 26 ноября будут проведены встречи «Оренбург» — «Спартак» и «Динамо» — «Факел»
24 ноября, вторник
25 ноября, среда
26 ноября, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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