Кавазашвили назвал глупостью пропущенный гол «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с «СЭ» мнением о пропущенном голе красно-белых в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка с «Оренбургом» (0:1).

«Не хочу влезать ни в душу Бабича, ни в душу Максименко, но они понадеялись друг на друга — и получили. Я не хочу вмешиваться в мелкие передряги, хотя эта мелочь повлекла за собой поражение. Люди идут на «Спартак», и разочаровывать своих болельщиков неправильно. Отдельные ошибки могут быть, но это какая-то глупость, когда два ведущих игрока просто смотрят друг на друга», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Спартак» с 13 очками занял первое место в таблице группы A. Красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» с 13 очками финишировал на второй строчке и также вышел в 1/8 финала Пути РПЛ.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» — с «Ростовом».