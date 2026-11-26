Яковлев похвалил Карседо за предоставление игрового времени молодым футболистам

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился с «СЭ» мнением о поражении красно-белых в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«Игра оставила нормальное впечатление. Карседо — молодец, что дает возможность играть молодым, которым нужно время. Понравилось, как вышел Полех. Очень здорово сыграл. Саусь тоже понравился. Поставленная задача выполнена (выход с первого места — прим. «СЭ»). Теперь нас ожидают два классных матча с ЦСКА», — сказал Яковлев «СЭ».

«Спартак» с 13 очками занял первое место в таблице группы A. Красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» с 13 очками финишировал на второй строчке и также вышел в 1/8 финала Пути РПЛ.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» — с «Ростовом».