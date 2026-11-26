Мостовой о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Не стоит делать выводы, эта игра ничего не значила»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о поражении «Спартака» от «Оренбурга» (0:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Этот матч никакого значения не имел. Как одной, так и другой команде уже ничего не было нужно. Не стоит делать выводы из этого поражения. Вот если «Спартак» не обыграет «Факел», то уже можно будет рассуждать. А эта игра ничего не значила. Главное, что никто не травмировался, и команда спокойно будет готовиться к Воронежу», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 13 очками занял первое место в таблице группы A. Красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» с 13 очками финишировал на второй строчке и также вышел в 1/8 финала Пути РПЛ.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» — с «Ростовом».