Стали известны все пары плей-офф FONBET Кубка России
Определились все пары плей-офф FONBET Кубка России. В 1/8 финала Пути РПЛ вышли восемь команд. Матчи пройдут 2-4 и 16-18 марта 2027 года.
Пары 1/8 финала Пути РПЛ:
«Оренбург» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» (Москва) — «Зенит»
В первый этап 1/8 финала Пути регионов также сыграют восемь команд. Игры состоятся 16-18 марта 2027-го.
Пары 1-го этапа 1/8 финала Пути регионов:
«СКА-Хабаровск» — «Акрон»
«Нижний Новгород» — «Факел»
«Волга» (Ульяновск) — «Рубин»
«Волна» — «Балтика»
Финал FONBET Кубка России состоится 6 июня.
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