Стали известны все пары плей-офф FONBET Кубка России

Определились все пары плей-офф FONBET Кубка России. В 1/8 финала Пути РПЛ вышли восемь команд. Матчи пройдут 2-4 и 16-18 марта 2027 года.

Пары 1/8 финала Пути РПЛ:

«Оренбург» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

ЦСКА — «Спартак»

«Динамо» (Москва) — «Зенит»

В первый этап 1/8 финала Пути регионов также сыграют восемь команд. Игры состоятся 16-18 марта 2027-го.

Пары 1-го этапа 1/8 финала Пути регионов:

«СКА-Хабаровск» — «Акрон»

«Нижний Новгород» — «Факел»

«Волга» (Ульяновск) — «Рубин»

«Волна» — «Балтика»

Финал FONBET Кубка России состоится 6 июня.