Вратарю «Динамо» Лещуку не разрешили играть в шапке: «Сказали, что вызывает много вопросов»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об игре в зимней шапке.
— Почему ты решил сыграть против «Факела» в шапке?
— Холодно! С детства говорили: береги голову — вот и берегу. Я еще вроде бы не старый, поэтому надо беречь. Но холодно. Во втором тайме мерзла голова.
— Снял?
— Подошли, сказали, что вызывает много вопросов. Хотя странно. Не первый раз играл в шапке. Еще другие вратари тоже, я видел, играют.
— Хотел бы сыграть в динамовской ушанке?
— Когда отправлялся на заезд перед игрой, сказал жене: дай мне шапку. А она нашла только ушанку. Я тогда без шапки поеду. Но в целом она прикольная. Во дворе самое оно гонять.
— Но все же сыграть в каком-нибудь товарищеском матче в ушанке?
— Нельзя по регламенту.
Ранее московское «Динамо» обыграло «Факел» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла в Москве. Лещук весь первый тайм провел в зимней шапке.