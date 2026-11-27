Вратарю «Динамо» Лещуку не разрешили играть в шапке: «Сказали, что вызывает много вопросов»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об игре в зимней шапке.



— Почему ты решил сыграть против «Факела» в шапке?



— Холодно! С детства говорили: береги голову — вот и берегу. Я еще вроде бы не старый, поэтому надо беречь. Но холодно. Во втором тайме мерзла голова.



— Снял?



— Подошли, сказали, что вызывает много вопросов. Хотя странно. Не первый раз играл в шапке. Еще другие вратари тоже, я видел, играют.



— Хотел бы сыграть в динамовской ушанке?



— Когда отправлялся на заезд перед игрой, сказал жене: дай мне шапку. А она нашла только ушанку. Я тогда без шапки поеду. Но в целом она прикольная. Во дворе самое оно гонять.



— Но все же сыграть в каком-нибудь товарищеском матче в ушанке?



— Нельзя по регламенту.



Ранее московское «Динамо» обыграло «Факел» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла в Москве. Лещук весь первый тайм провел в зимней шапке.