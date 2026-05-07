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7 мая, 23:59

Тюкавин о промахе в серии пенальти с «Краснодаром»: «Агкацев спросил, куда буду бить. Я ответил: «Ты знаешь»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой промах в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:0, пенальти — 5:6).

— Будет ли следующий матч с «Краснодаром» принципиальным?

— На данном этапе этот был самым принципиальным.

— Что сказал Агкацев перед пенальти?

— Он спросил, куда я буду бить. Я ответил: «Ты знаешь».

— Знает из-за сборной?

— Мы давно знакомы.

— Есть ли страх стадиона в Краснодаре?

— За последнее время, наверное, это наш лучший матч здесь. Надо двигаться вперед.

— Есть ли желание отомстить в чемпионате?

— Настрой боевой. Надо восстановиться. Это будет принципиальнейший матч.

— Какую оценку можете дать сезону?

— Скомканный сезон. Рад, что вернулся после длительной травмы. Через неудачи нужно пройти и стать сильнее. Сегодня не забил пенальти — признаю свою вину. Но надо двигаться дальше.

В понедельник, 11 мая «Динамо» дома сыграет с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ. Игра начнется в 20.00 (мск).

(Мария Захарян)

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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