Тюкавин о промахе в серии пенальти с «Краснодаром»: «Агкацев спросил, куда буду бить. Я ответил: «Ты знаешь»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой промах в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:0, пенальти — 5:6).
— Будет ли следующий матч с «Краснодаром» принципиальным?
— На данном этапе этот был самым принципиальным.
— Что сказал Агкацев перед пенальти?
— Он спросил, куда я буду бить. Я ответил: «Ты знаешь».
— Знает из-за сборной?
— Мы давно знакомы.
— Есть ли страх стадиона в Краснодаре?
— За последнее время, наверное, это наш лучший матч здесь. Надо двигаться вперед.
— Есть ли желание отомстить в чемпионате?
— Настрой боевой. Надо восстановиться. Это будет принципиальнейший матч.
— Какую оценку можете дать сезону?
— Скомканный сезон. Рад, что вернулся после длительной травмы. Через неудачи нужно пройти и стать сильнее. Сегодня не забил пенальти — признаю свою вину. Но надо двигаться дальше.
В понедельник, 11 мая «Динамо» дома сыграет с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ. Игра начнется в 20.00 (мск).
(Мария Захарян)