Сперцян похвалил Агкацева за игру в серии пенальти с «Динамо»: «Стасик — номер один, без вопросов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, пенальти — 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ и оценил игру голкипера «быков» Станислава Агкацева, который отразил два 11-метровых.

— В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Не получилось забить гол, во втором тайме снизили интенсивность. Но большая часть игры была за нами. Рады победе.

— Как готовились к серии пенальти?

— Тренер решил, в какой очередной будем бить. Саму серию тренировали за день до игры. К сожалению, не получилось забить в игре.

— Вам снова с ними играть. Не тяжело ли будет?

— Иногда даже легче играть в таком темпе. Важно восстановиться.

— Как оцените игру Агкацева?

— Стасик — номер один, вообще без вопросов.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)