Сперцян похвалил Агкацева за игру в серии пенальти с «Динамо»: «Стасик — номер один, без вопросов»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, пенальти — 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ и оценил игру голкипера «быков» Станислава Агкацева, который отразил два 11-метровых.
— В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Не получилось забить гол, во втором тайме снизили интенсивность. Но большая часть игры была за нами. Рады победе.
— Как готовились к серии пенальти?
— Тренер решил, в какой очередной будем бить. Саму серию тренировали за день до игры. К сожалению, не получилось забить в игре.
— Вам снова с ними играть. Не тяжело ли будет?
— Иногда даже легче играть в таком темпе. Важно восстановиться.
— Как оцените игру Агкацева?
— Стасик — номер один, вообще без вопросов.
В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
(Мария Захарян)