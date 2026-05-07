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7 мая, 23:51

Мусаев о Сперцяне в последних матчах: «Он играл хорошо, но может поднять планку еще выше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил игру полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в последних матчах команды.

В четверг, 7 мая южане победили «Динамо» (0:0, пенальти — 6:5) в ответной встрече Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышли в суперфинал турнира.

«Он играл хорошо, но, зная Эдика, он может поднять планку еще выше. Считаю, что с «Акроном» он внес огромный вклад в победу не только тем, что дал голевую передачу, а тем, как он заблокировал удар на последних минутах. Он вычистил все и вообще проделал огромнейший объем работы в той игре. И сегодня у него был удар в перекладину — это тоже обостряющее действие. Лидеру особенно тяжело провести сезон на одном уровне. У него была травма, которая чуть выбила его. Но сейчас, в последних матчах, он возвращается, и мы видим результативные действия, хорошую игру, поэтому мы спокойны. Эдик — наш лидер, и мы его только поддерживаем, рады, что в последних матчах мы видим Эдика, которого мы хотим видеть», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (с&nbsp;мячом) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Даниила Фомина.«Динамо» снова без трофея. «Краснодар» выиграл в серии пенальти и в суперфинале Кубка сразится со «Спартаком»
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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