Тихонов назвал хорошими шансы «Спартака» в дерби: «Нельзя сказать, что ЦСКА в порядке»

Бывший игрок «Спартака», тренер Андрей Тихонов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Шансы «Спартака» в матче против ЦСКА хорошие. Нельзя сказать, что армейцы в порядке. А «Спартак» показывает более классную игру, чем ЦСКА. Но Кубок — это одна игра», — сказал Тихонов «СЭ».

Матч состоится 6 мая на «Лукойл арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

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