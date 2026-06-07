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Тюкавин-старший прокомментировал промах сына в серии пенальти в матче с «Краснодаром»

Александр Львов
Обозреватель

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в интервью «СЭ» прокомментировал незабитый пенальти сына в серии против «Краснодара» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Можно считать, что самым неудачным матчем для Кости стал финал Пути РПЛ Кубка с «Краснодаром», где он не забил в серии пенальти и «Динамо» лишилось выхода в суперфинал? Может, ему стоило отказаться?

— Ни в коем случае! После этого незабитого пенальти я написал Косте: «Для меня было бы еще больнее, если бы ты дрогнул и ушел в сторону!» Интересно, что перед этим Агкацев в шутку спросил его, в какой угол он собирается бить. И Костя в том же тоне ответил: «Ты же это знаешь». А когда «Динамо» в Москве обыграло «Краснодар», ребята в команде смеялись: «Скажи, Тюка, а в этот раз перед игрой Агкацев не интересовался, в какой угол ты ему сегодня забьешь?»

Не хочу оправдывать Костю, пускаться в размышления и повторять, что пенальти — это лотерея, от неудачи в которой никто не застрахован. Вспомните чемпионат мира-94 в США и нереализованный пенальти в финале с Бразилией, звездного итальянца Роберто Баджо. Трагедия! Костя тоже очень переживал свою осечку. Но после этого не отказал в общении краснодарским журналистам... — сказал Тюкавин-старший «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний форвард провел 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника «Динамо» в 17 миллионов евро. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

Александр Тюкавин, Константин Тюкавин и&nbsp;его жена Алена.«Костю раздражают разговоры про деньги и «Зенит». В Питер он мог уехать и раньше». Интервью Тюкавина-старшего

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