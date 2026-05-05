Тихонов поддержал Карседо: «Пускай ему доверяет руководство «Спартака» и дадут возможность усилиться»

Бывший игрок «Спартака», тренер Андрей Тихонов поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Я только за, чтобы Карседо продолжал работать. Пускай ему доверяет руководство, болельщики и дадут возможность усилиться. Я за Карседо. Пускай работает. В данный момент он дает результат и качество. Важно, какое место команда займет в чемпионате и как сыграет в Кубке. Думаю, это будет иметь большое значение и для Карседо тоже», — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» дома сыграет с ЦСКА за выход в суперфинал Кубка России 6 мая.

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