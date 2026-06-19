Шварц — о жеребьевке Кубка: «Прекрасно, что «Динамо» будет играть против «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

По итогам жеребьевки «Динамо» попало в группу В с «Краснодаром», «Ахматом» и «Факелом».

— Прекрасно, что мы будем играть против «Краснодара» (смеется.). В данном случае говорим не только о соперниках в группе. У меня свежи в памяти воспоминания от финала против «Спартака», — сказал Шварц на пресс-конференции в Москве.

Матчи групп Пути РПЛ с первого по шестой туры состоятся 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, 25 ноября.

Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак». В так называемом суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).