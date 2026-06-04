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КДК оштрафовал «Спартак» на миллион рублей

Алина Савинова

«Спартак» оштрафован КДК РФС на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.

Матч прошел 18 марта на стадионе красно-белых и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Было установлено два эпизода. Первый связан с официальными цифровыми коммуникациями клуба — публикациями и рассылкой болельщикам информации, посвященной матчу, с интеграцией товарных знаков букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования», — заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Второй эпизод, по словам Григорьянца, связан с размещением перед стадионом в день матча рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования.

«Спартак» стал победителем Кубка России-2025/26. В суперфинале московская команда обыграла «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

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Источник: РФС
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Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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