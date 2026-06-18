Жеребьевка Кубка России-2026/27 пройдет 19 июня

Жеребьевка FONBET Кубка России-2026/27 пройдет в пятницу, 19 июня, сообщает пресс-служба турнира.

Начало жеребьевки Пути РПЛ назначено на 14.00 по московскому времени. Жеребьевка Пути регионов стартует в 16.00.

На жеребьевке будет определен состав групп Пути РПЛ, станут известны все пары и часть пар Пути регионов, а также сформируется сетка вплоть до финала турнира.

Победителем Кубка России в прошедшем сезоне стал «Спартак». В суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

17 июня РФС объявил, что решающая игра Кубка России снова будет называться финалом вместо суперфинала.