Жеребьевка Кубка России-2026/27 пройдет 19 июня
Жеребьевка FONBET Кубка России-2026/27 пройдет в пятницу, 19 июня, сообщает пресс-служба турнира.
Начало жеребьевки Пути РПЛ назначено на 14.00 по московскому времени. Жеребьевка Пути регионов стартует в 16.00.
На жеребьевке будет определен состав групп Пути РПЛ, станут известны все пары и часть пар Пути регионов, а также сформируется сетка вплоть до финала турнира.
Победителем Кубка России в прошедшем сезоне стал «Спартак». В суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).
17 июня РФС объявил, что решающая игра Кубка России снова будет называться финалом вместо суперфинала.
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