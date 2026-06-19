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В махачкалинском «Динамо» сообщили, что клубы не уведомляли о введении Fan ID в Кубке

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» мнением о возможном введении Fan ID в матчах FONBET Кубка России для клубов РПЛ.

«Нас не уведомляли о введении Fan ID в Кубке. Но для нас это уже не проблема. Смысл об этом думать? Введут — будем делать. Дадут приказ — будем выполнять», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 19 июня, Sport Baza и объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» сообщили, что Fan ID будет введен в FONBET Кубке России с нового сезона на домашних матчах клубов РПЛ. 16 июня об этом писал «РБ Спорт».

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ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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