В махачкалинском «Динамо» сообщили, что клубы не уведомляли о введении Fan ID в Кубке

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» мнением о возможном введении Fan ID в матчах FONBET Кубка России для клубов РПЛ.

«Нас не уведомляли о введении Fan ID в Кубке. Но для нас это уже не проблема. Смысл об этом думать? Введут — будем делать. Дадут приказ — будем выполнять», — сказал Газизов «СЭ».



Ранее, 19 июня, Sport Baza и объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» сообщили, что Fan ID будет введен в FONBET Кубке России с нового сезона на домашних матчах клубов РПЛ. 16 июня об этом писал «РБ Спорт».