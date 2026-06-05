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5 июня, 13:51

Дюков считает, что суперфинал Кубка России был интереснее финала Лиги чемпионов

Сергей Ярошенко

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил суперфинал FONBET Кубка России c финалом Лиги чемпионов.

«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным», — цитирует Дюкова ТАСС.

В суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — пен.), а в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 — пен.).

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Источник: ТАСС
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Александр Дюков
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