Дюков считает, что суперфинал Кубка России был интереснее финала Лиги чемпионов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил суперфинал FONBET Кубка России c финалом Лиги чемпионов.

«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным», — цитирует Дюкова ТАСС.

В суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — пен.), а в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 — пен.).

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