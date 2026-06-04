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Саусь: «В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» отметил, что в следующем сезоне команда должна бороться за чемпионство в РПЛ.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке России. Тем более сейчас мы прошли в турнире такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом»?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами.

В сезоне-2025/26 «Спартак» стал обладателем Кубка России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). По итогам сезона РПЛ московская команда набрала 52 очка и заняла четвертое место в таблице РПЛ.

Источник: «Известия»
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Владислав Саусь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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