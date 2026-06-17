РФС опубликовал даты Кубка России-2026/27: старт — 29 июля, финал пройдет 6 июня

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал даты календаря FONBET Кубка России на сезон-2026/27.

Игры первого раунда Пути регионов состоятся 29 июля. Раунды со второго по шестой запланированы на 12, 26 августа, 9 сентября, 15 октября и 4 ноября.

Матчи группового этапа Пути РПЛ с первого по шестой раунды состоятся 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, а также 25 ноября.

18 марта начнется первый этап 1/8 финала Пути регионов. Старт второго этапа запланирован на 8 апреля. Четвертьфинальные игры — на 22 апреля и 6 мая, а полуфиналы — на 20 мая.

3 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Кубка в Пути РПЛ. 17 марта пройдут ответные игры. 7 и 21 апреля состоятся четвертьфиналы, а 5 и 19 мая — встречи 1/2.

Финал Кубка России запланирован на 6 июня.

Ранее в среду РФС объявил об изменениях в регламенте турнира.

Действующим обладателем трофея является «Спартак». В суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 4:3).