Клубы Кубка России заработали более 1,5 миллиарда рублей в сезоне-2025/26

Клубы FONBET Кубка России в сезоне-2025/26 заработали более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба РФС.

В опубликованную сумму вошли призовые за спортивные результаты, а также выплаты за исполнение коммерческих и медийных обязательств.

Больше всех получил «Краснодар», дошедший до Суперфинала турнира. Выплата клубу составила 234 миллиона рублей. «Спартак», ставший победителем турнира, заработал почти 230 миллионов рублей. Далее идут московское «Динамо», «Зенит» и ЦСКА — каждый из этих клубов получил более 100 миллионов рублей.

Среди команд Пути регионов самые крупные выплаты получили «Арсенал», КАМАЗ, «Нефтехимик» и «Торпедо».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max