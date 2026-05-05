Полузащитник «Спартака» Дмитриев: «Для нас будет приятно выиграть Кубок»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Для нас будет приятно выиграть Кубок. Эксперты считают, что шансы «Спартака» выше, чем у ЦСКА? Сейчас нет смысла об этом говорить. Это полуфинал Кубка и дерби. Нет смысла делать какие-то выводы до игры», — сказал Дмитриев «СЭ».

Матч состоится 6 мая на «Лукойл арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

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