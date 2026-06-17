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2DROTS и «Амкал» примут участие в Кубке России-2026/27

Сергей Филин

Клубы Медийной футбольной лиги (МФЛ) 2Drots и «Амкал» сыграют в FONBET Кубке России-2026/27.

Их участие в турнире утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Команды начнут выступление с первого раунда Пути регионов.

«Амкал» включен в список участников Кубка России на правах чемпиона МЛФ. 2Drots получил специальное приглашение от титульного спонсора турнира.

17 июня РФС опубликовал календарь Кубка России на сезон-2026/27. Матчи первого раунда Пути регионов состоятся 29 июля.

Источник: РФС
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Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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