Сергеев — о Кубке: «Мы выбили «Спартак», а он выиграл — интересная штука»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Ролана Гусева из клуба.

«Честно, непонятно, почему он ушел и грустно, когда люди уходят. Сначала Валерий Георгиевич, а теперь Ролан Александрович... Прощаться всегда грустно. Обменялись сообщениями пожелали друг-другу удачи», — сказал Сергеев «СЭ».

Также нападающий «Динамо» поделился мнением об итогах сезона.

«Думаю, спасти сезон могли только Кубком. Но это футбол, «Краснодар» прошел дальше по пенальти. Мы «Спартак» вообще выбили, а он стал чемпионом. Интересная штука», — добавил Сергеев.

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

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