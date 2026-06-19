«Анжи» примет «Нефтяник», 2DROTS дома сыграют с «Орлом» в первом раунде пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка первого раунда пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

Игры этой стадии пройдут с 28 по 30 июля.

Пары первого раунда пути регионов Кубка России-2026/27:

«Анжи» — «Нефтяник»

«Темп» — КДВ

СШ по футболу (Чита) — «Иркутск»

«Анри» — «Динамо-Барнаул»

«Ильпар» — «Металлург» (Аша)

«Бомик» — «Фанком»

«ФК 10» — «Космос»

СШ «Кировец-Восхождение» — «Тосно»

«Московская Застава-Кристалл» — «Красное Знамя»

«Кристалл-МЗЭТ» — «Салют»

«Амкал»/СКА (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Пенза)

2DROTS — «Орел»

Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак», который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).