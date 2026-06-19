«Анжи» примет «Нефтяник», 2DROTS дома сыграют с «Орлом» в первом раунде пути регионов Кубка России
Состоялась жеребьевка первого раунда пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.
Игры этой стадии пройдут с 28 по 30 июля.
Пары первого раунда пути регионов Кубка России-2026/27:
«Анжи» — «Нефтяник»
«Темп» — КДВ
СШ по футболу (Чита) — «Иркутск»
«Анри» — «Динамо-Барнаул»
«Ильпар» — «Металлург» (Аша)
«Бомик» — «Фанком»
«ФК 10» — «Космос»
СШ «Кировец-Восхождение» — «Тосно»
«Московская Застава-Кристалл» — «Красное Знамя»
«Кристалл-МЗЭТ» — «Салют»
«Амкал»/СКА (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Пенза)
2DROTS — «Орел»
Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак», который в суперфинале турнира обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).
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