Юрий Ушаков: «Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина»
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером ЦСКА.
«Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина», — сказал Ушаков.
6 мая ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Армейцы завершили свое выступление на турнире.
4 мая ЦСКА обхявид об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.
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