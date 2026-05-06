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6 мая, 22:13

Юрий Ушаков: «Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером ЦСКА.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина», — сказал Ушаков.

6 мая ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Армейцы завершили свое выступление на турнире.

4 мая ЦСКА обхявид об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

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ФК ЦСКА (Москва)
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