Юрий Ушаков: «Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером ЦСКА.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером ЦСКА? Россиянина», — сказал Ушаков.

6 мая ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Армейцы завершили свое выступление на турнире.

4 мая ЦСКА обхявид об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max