Алаев о победе «Спартака» над ЦСКА в Кубке: «Шикарный вечер, чувствовался накал»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

— Отличная атмосфера. Чувствовался накал. Качество игры могло бы быть получше. Но это оставлю экспертам. Шикарный вечер. Потихоньку ситуация с болельщиками меняется. Сейчас атмосфера похожа на Кубок, что не может не радовать. Не все, но все больше и больше возвращаются. Хотя я призываю всех вернуться. Надо смириться, — сказал Алаев журналистам после матча на «Лукойл Арене».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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