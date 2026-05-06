Карпин назвал обалденным качество игры в дерби «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

Игра прошла 6 мая на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

— Как вам матч?

— Хорошие впечатления от игры.

— А качество?

— Обалденное.

— Что можете сказать о соперниках на ближайшем сборе?

— На сборе оценим.

— Сейчас будете следить за игрой Сафонова?

— Да.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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