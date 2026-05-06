Карпин назвал обалденным качество игры в дерби «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Игра прошла 6 мая на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
— Как вам матч?
— Хорошие впечатления от игры.
— А качество?
— Обалденное.
— Что можете сказать о соперниках на ближайшем сборе?
— На сборе оценим.
— Сейчас будете следить за игрой Сафонова?
— Да.
«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Новости