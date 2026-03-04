Первый тренер Соболева: «Когда Энрике играет нападающего, Александр воспринимает это как оскорбление»

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» высказался об игре форварда в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0) .

«У него были и есть перспективы в «Зените». Против «Балтики» он вышел и сыграл хорошо. Только выходить на 15 минут ему уже надоело. Он хочет играть. На острие такой форвард нужен. Сравните Соболева с Энрике, ну какой из бразильца центральный нападающий? С фланга еще может обыграть, а здесь...

Эмоции Соболева после гола «Балтике» как раз от того, что он хочет играть. Когда он сидит на лавке, а Энрике играет центрального нападающего, то Александр воспринимает это как личное оскорбление», — сказал Горбунов «СЭ».

В этом сезоне на счету Соболева 25 игр за «Зенит» во всех турнирах, 6 голов и 2 голевые передачи.

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