Александр Мостовой — о праздновании Соболева: «За ним долго будет тянуться шлейф негатива»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» эмоциональное празднование нападающего «Зенита» Александра Соболева после забитого гола «Балтике» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Празднование Соболева? Его можно понять. Его постоянно чихвостят, что он плохой футболист, — сказал Мостовой «СЭ». — Все понимают, что он перешел из «Спартака», и за ним долго будет тянуться шлейф негатива. А тем более когда «Зенит» не выигрывает. Когда выигрываешь, ты хороший, тебя носят на руках. Когда проигрываешь, те же самые втыкают тебе в спину вилки и ножи».



Также Мостовой поделился мнением о конкуренции Соболева с колумбийским нападающим Джоном Дюраном.



«Может ли Саша стремлением нивелировать разницу в классе с Дюраном? Конечно, может. Я всегда говорю, что все в ваших руках и ногах. Будешь сильнее — будешь играть, не будешь сильнее — будешь сидеть. Если бы у меня Дюран провалил два матча, в следующей игре я бы поставил Соболева в основу. Выходи, забивай — останешься в старте. Это нормальное явление в любой команде, где есть большая конкуренция», — добавил Мостовой.



В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Руслан Ботвенко

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