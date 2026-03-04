Ромащенко — о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Предвкушаю очень зрелищный поединок»»

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

— Матчи между «Динамо» и «Спартаком» стали за последние годы уже кубковой классикой. В них всегда нерв игры накален до предела, и в этот раз будет так же. У обеих команд, по сути, новые главные тренеры, и главный фокус сделан на победу именно в Кубке, так что игра приобретает особую важность.

Динамовцы в первом матче года показали, что они хорошо готовы и точно дадут бой своим извечным соперникам. Предвкушаю очень зрелищный поединок, такой матч нельзя пропускать, обязательно пойду на стадион и всем советую! — сказал Ромащенко «СЭ».

5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубок России.

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