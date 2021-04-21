Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Лебедев — о победе «Локомотива»: «Можно сравнить эту команду с той, которая была при Семине»

21:52
Теги:

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

21&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:0. 16-я минута. Франсуа Камано открывает счет.«Локо» кайфует от футбола и одерживает десятую победу подряд. Новой жертвой Николича теперь стал Олич

«Такая победная серия — заслуга главного тренера. Команда показывает великолепную игру. Всем, кто ностальгирует по «Локомотиву» Семина, можно посмотреть на сегодняшнюю команду и сравнить ее с той, которая была при Юрии Павловиче. Я думаю, что «Локомотив» сейчас — лучшая команда в стране. Если бы до конца чемпионата оставалось бы чуть больше, чем 4 тура, то «Локо» был бы один из главных претендентов на золотые медали. Несколько глупых ошибок в первой части сезона сводят шансы команды на чемпионство практически к нулю. К сожалению, очная встреча с «Зенитом» будет в Питере. Мы понимаем, что эта будет игра за чемпионство для питерцев. Там будет очень сложный матч», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев отметил, что ЦСКА ничего кроме гола Рондона не создал.

«Можно ссылаться на судей, на ВАР. Результат все равно останется на табло. Я считаю, что «Локомотив» после перерыва — сильнейшая команда нашего чемпионата. Все заслуженно. Гол Рондона отменили, но ЦСКА ничего больше не создал. Мяч до ворот у них доходил один раз из пяти. Смотрите не табло», — добавил Лебедев.

Напомним, что ранее в финал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Крылья Советов». 12 мая они сыграют с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

(Владимир Пушкарев)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 267
Все опросы
Кто победит в финале Кубка?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча