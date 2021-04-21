Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Такая победная серия — заслуга главного тренера. Команда показывает великолепную игру. Всем, кто ностальгирует по «Локомотиву» Семина, можно посмотреть на сегодняшнюю команду и сравнить ее с той, которая была при Юрии Павловиче. Я думаю, что «Локомотив» сейчас — лучшая команда в стране. Если бы до конца чемпионата оставалось бы чуть больше, чем 4 тура, то «Локо» был бы один из главных претендентов на золотые медали. Несколько глупых ошибок в первой части сезона сводят шансы команды на чемпионство практически к нулю. К сожалению, очная встреча с «Зенитом» будет в Питере. Мы понимаем, что эта будет игра за чемпионство для питерцев. Там будет очень сложный матч», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев отметил, что ЦСКА ничего кроме гола Рондона не создал.

«Можно ссылаться на судей, на ВАР. Результат все равно останется на табло. Я считаю, что «Локомотив» после перерыва — сильнейшая команда нашего чемпионата. Все заслуженно. Гол Рондона отменили, но ЦСКА ничего больше не создал. Мяч до ворот у них доходил один раз из пяти. Смотрите не табло», — добавил Лебедев.

Напомним, что ранее в финал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Крылья Советов». 12 мая они сыграют с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

(Владимир Пушкарев)