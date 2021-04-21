«Локомотив» вышел в свой десятый финал. Больше только у ЦСКА
21:59
«Локомотив», разгромив ЦСКА (3:0), в десятый раз пробился в финал кубкового турнира. И если по числу решающих матчей железнодорожники все еще уступают красно-синим (у них 11), то по победам им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а неудачу потерпели только однажды — в 1998 году от «Спартака».
Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей — он достался «Тереку».
(Кирилл Бурдаков)
Клубы, которые выходили в финал Кубка более одного раза
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
ЦСКА
|
11
|
7
|
Локомотив
|
10
|
8
|
Зенит
|
5
|
3
|
Спартак
|
5
|
3
|
Динамо
|
4
|
1
|
Ростов
|
2
|
1
|
Анжи
|
2
|
0
|
Крылья Советов
|
2
|
0
|
Урал
|
2
|
0
|
Химки
|
2
|
0
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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