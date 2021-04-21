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«Локомотив» вышел в свой десятый финал. Больше только у ЦСКА

21:59
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«Локомотив», разгромив ЦСКА (3:0), в десятый раз пробился в финал кубкового турнира. И если по числу решающих матчей железнодорожники все еще уступают красно-синим (у них 11), то по победам им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а неудачу потерпели только однажды — в 1998 году от «Спартака».

Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей — он достался «Тереку».

(Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые выходили в финал Кубка более одного раза

Клуб

Финалы

Победы

ЦСКА

11

7

Локомотив

10

8

Зенит

5

3

Спартак

5

3

Динамо

4

1

Ростов

2

1

Анжи

2

0

Крылья Советов

2

0

Урал

2

0

Химки

2

0

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча