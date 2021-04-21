«Локомотив» вышел в свой десятый финал. Больше только у ЦСКА

«Локомотив», разгромив ЦСКА (3:0), в десятый раз пробился в финал кубкового турнира. И если по числу решающих матчей железнодорожники все еще уступают красно-синим (у них 11), то по победам им равных нет. Из девяти предыдущих финалов красно-зеленые выиграли восемь, а неудачу потерпели только однажды — в 1998 году от «Спартака».

Кстати, будущий соперник «Локо» — «Крылья Советов» — всего второй раз забрались так высоко. В 2004 году волжане не смогли добыть трофей — он достался «Тереку».

(Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые выходили в финал Кубка более одного раза