Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу «железнодорожников» в матче против ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Дело не в том, чтобы говорить: «Такого при Семине не было». Если б не было Семина, не было б ничего вот этого. Это надо помнить всегда: Семин и «Локомотив». Я очень рад, что так играют. Сейчас 10-я победа. Я и говорил, что если армейцы не забьют первые 15 минут, мы выиграем. То же самое было со «Спартаком». «Локо» по-хозяйски распорядился, все расставил», — сказал Баринов.

Валерий Баринов понимает, что ЦСКА сейчас трудно:

«У них пока мысли нет в игре, а наши все знают: пас и точность. Конечно, Юрий Палыч рад победной серии, это же «локомотив» побеждает, а не кто-нибудь. А «Локомотив», еще раз говорю, это Семин. Вы когда-нибудь видели, чтобы болельщики кричали имя тренера, когда уже все кончилось, когда он ушел?», — добавил Баринов.

Напомним, что ранее в финал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Крылья Советов». 12 мая они сыграют с «Локомотивом» в Нижнем Новгороде.

(Артем Бухаев)